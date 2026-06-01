"Араз-Нахчыван" продлил контракты еще с двумя футболистами

Футбольный клуб "Арaз-Нахчыван" подписал новые контракты еще с двумя футболистами.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, об этом заявил Профессиональный футбольный клуб "Араз-Нахчыван".

Клуб продлил соглашения со Славиком Алхасовым и Омаром Булудовым.

Оба футболиста продолжат выступать за команду и в следующем сезоне. Новые контракты рассчитаны на один год.

Напомним, что ранее "Араз-Нахчыван" также продлил соглашение с вратарем Тарланом Ахмедли.