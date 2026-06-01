SOCAR об основных вызовах на пути внедрения новых технологий в нефтегазовой отрасли

Интеграция новых технологий в существующую нефтегазовую инфраструктуру и правильное распределение капитала остаются основными вызовами для SOCAR.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил заместитель вице-президента SOCAR Хикмет Абдуллаев в ходе панельных дискуссий, организованных сегодня в рамках 31-й Международной выставки "Нефть и газ Каспия" в Баку.

По его словам, внедрение новых технологий в существующую нефтегазовую инфраструктуру является сложным процессом, поскольку эти системы тесно взаимосвязаны и функционируют как "живой организм".

"По этой причине вмешательство в одну сферу может повлиять на десятки других, что еще больше усложняет процессы, особенно на объектах добычи. Одной из основных трудностей является также правильное распределение капитала. В этом плане особое значение имеет сокращение выбросов метана, поскольку он является также продуктом, имеющим экономическую ценность, и его потеря напрямую приводит к финансовым убыткам", - отметил он.

Представитель SOCAR подчеркнул, что во многих случаях проекты, направленные на сокращение выбросов метана, являются экономически обоснованными, поскольку в долгосрочной перспективе они позволяют компенсировать затраты за счет сэкономленного газа.

"Поскольку с точки зрения парникового эффекта метан оказывает примерно в 28-30 раз более сильное воздействие, чем углекислый газ, это направление считается одним из приоритетных для компании. На нынешнем этапе как интеграция инфраструктуры, так и эффективное распределение инвестиций являются основными стратегическими вызовами, с которыми сталкивается SOCAR", - добавил он.