Германия видит большой потенциал в "зеленой" энергетике Азербайджана

Германия и Азербайджан являются сильными партнерами в сфере энергетики. Это сотрудничество охватывает не только традиционные энергетические ресурсы, но и сферу "зеленой энергии".

Как передает Day.Az, об этом сегодня сказала Trend в рамках проходящей в Баку 31-й Международной выставки "Нефть и Газ Каспия" исполнительный директор и член правления Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты (AHK Azerbaijan) Наргис Вик.

По ее словам, Германия как одна из ведущих стран Европейского союза уделяет особое внимание процессу энергетического перехода и обладает широким опытом в этом направлении.

"Мы приносим в Азербайджан опыт, накопленный немецкими компаниями в сферах солнечной, ветровой, геотермальной энергии и энергии биогаза. Наша цель - внести вклад в развитие сотрудничества между Германией и Азербайджаном в этих областях. В немецком павильоне, организованном в рамках выставки, компании представляют свои технологии и решения", - сказала она.

Н. Вик отметила, что между Азербайджаном и Германией существуют широкие возможности для сотрудничества, особенно в области децентрализованного производства энергии на основе солнечной и ветровой энергии.

"Мы заинтересованы в поиске новых партнеров в Азербайджане", - подчеркнула она.

По словам Н. Вик, выставка "Нефть и Газ Каспия" является одним из главных мероприятий страны в энергетической сфере и уже превращается в важную платформу по энергетическому переходу.

"Наша главная цель на этой выставке - продемонстрировать немецкие технологии и инновационные решения, применяемые в энергетическом секторе, а также достичь договоренностей по конкретным проектам сотрудничества в сфере энергетического перехода", - добавила она.

Н. Вик также отметила, что сотрудничество в сфере "зеленой энергии" имеет стратегическое значение для Европы.

"Страны Европейского союза заинтересованы в развитии и получении "зеленой" энергии из различных источников. Азербайджан же обладает большим потенциалом с точки зрения производства "зеленой" энергии. В связи с этим мы поддерживаем инициативы, направленные на интеграцию Азербайджана в европейскую энергетическую систему", - сказала она.

По ее словам, AHK Azerbaijan также оказывает поддержку проекту прокладки высоковольтного электрического кабеля, предусматривающему экспорт электроэнергии из Азербайджана в Европейский союз через Черное море.

"Сегодня компания Siemens Energy подписала меморандум о сотрудничестве с Green Corridor Alliance JV. Мы совместно с другими европейскими странами также поддерживаем этот проект", - подчеркнула Н. Вик.

Она отметила, что меморандум был подписан в ходе мероприятия, проведенного в рамках выставки, и Siemens Energy также является одним из членов AHK Azerbaijan.

По словам Н. Вик, организация Green Corridor Alliance JV является многосторонней межправительственной организацией и играет важную роль в развитии проектов "зеленой" энергии в регионе.