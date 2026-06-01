Индия и США близки к заключению первого этапа торговой сделки

Первая часть двустороннего торгового соглашения между Индией и США будет подписана в ближайшее время. Об этом заявил на пресс-конференции министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Лидеры обеих стран объявили о рамочном соглашении еще 3 февраля. Все основные пункты согласованы", - сказал он. "Я полностью уверен, что мы заключим первую часть двустороннего торгового соглашения с США в кратчайшие сроки", - добавил Гоял.

По его словам, в рамках этого соглашения будет окончательно утверждена структура таможенных тарифов между Индией и США.

Как ожидается, переговорщики Индии и США завершат на консультациях 2-4 июня в Нью-Дели согласование деталей двустороннего торгового соглашения и рассмотрят развитие отношений в сфере торговли. В ходе этого раунда переговоров делегации двух стран обсудят такие направления, как доступ к рынкам, нетарифные меры, упрощение таможенных и торговых процедур, стимулирование инвестиций и обеспечение согласованности в сфере экономической безопасности.

Нью-Дели и Вашингтон с февраля 2025 года продолжают переговоры о подписании полномасштабного торгового соглашения, которое предусматривает увеличение к 2030 году объема двусторонней торговли до $500 млрд. Индия добивается от США отмены или снижения тарифов на экспорт всей своей промышленной продукции, а также освобождения от высоких американских пошлин широкого спектра продовольственных и сельскохозяйственных товаров. Республика выразила намерение увеличить в течение пяти лет закупки в США энергоносителей, самолетов и технологий.

К настоящему времени Индия и США завершили работу над первой частью торговой сделки. Содержащиеся в ней положения предполагалось преобразовать в юридический документ, который обе стороны планировали подписать в марте, но этого до сих пор не произошло.