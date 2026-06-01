Нидерланды нацелены на расширение сотурдничества с Азербайджаном в ветроэнергетике

Нидерланды отмечают наличие значительного потенциала для расширения сотрудничества с Азербайджаном, в частности в сфере офшорной ветроэнергетики и водородной энергетики.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend специальный представитель Министерства иностранных дел Нидерландов по вопросам связности Бернхард Келкес в рамках Бакинской энергетической недели.

По его словам, текущий уровень взаимодействия между двумя странами имеет потенциал для дальнейшего расширения, особенно в сегментах возобновляемой энергетики.

"Я думаю, что существует значительное пространство для дальнейшего улучшения сотрудничества. В нефтегазовой сфере уже есть определенные контакты, однако в сфере возобновляемой энергетики, особенно офшорной ветроэнергетики и водорода, нам предстоит сделать гораздо больше. Именно поэтому я сегодня здесь", - отметил он.

Представитель МИД Нидерландов подчеркнул, что наиболее перспективными направлениями сотрудничества являются оффшорная ветроэнергетика в краткосрочной перспективе и водородная энергетика в долгосрочной перспективе.

"Оффшорная ветроэнергетика - это направление ближайшего будущего, поскольку здесь уже есть значительные возможности. Водород - это более долгосрочная перспектива", - заявил он.

Он добавил, что Нидерланды готовы делиться опытом в строительстве и обслуживании офшорных ветровых электростанций, учитывая высокий потенциал Каспийского региона, а также развивать сотрудничество в сфере водородных технологий.

Кроме того, представитель МИД Нидерландов отметил, что в рамках мероприятия запланирована серия встреч с представителями правительства Азербайджана, включая заместителей министров транспорта и иностранных дел, а также министра энергетики.