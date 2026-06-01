Милли Меджлис проведет внеочередную сессию

Состоится внеочередная сессия Милли Меджлиса Азербайджана.

Об этом Day.Az сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Отмечается, что на основании требования 82 депутатов и в соответствии с частью II статьи 88 Конституции Азербайджанской Республики, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова подписала распоряжение о созыве с 1 июня 2026 года внеочередной сессии Милли Меджлиса.