В Баку примут декларацию об энергетическом сотрудничестве

В Баку проходит 1-я встреча министров энергетики государств-членов D-8.

Как сообщает Trend, мероприятие проходит в рамках 31-го Бакинского энергетического форума.

Во встрече принимают участие министры и другие официальные лица государств-членов организации.

 

Ожидается, что по итогам встречи будет принята Бакинская декларация "О сотрудничестве в сфере энергетики".