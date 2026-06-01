Президент Монтенегро направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Монтенегро Яков Милатович направил поздравительное письмо Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Выражаю Вам искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджанской Республики. Желаю Вашей стране и дружественному азербайджанскому народу дальнейшего прогресса, благополучия и процветания.

Особенно рад подчеркнуть развитие традиционно дружественных отношений между Монтенегро и Азербайджанской Республикой, построенных на основе взаимного уважения, доверия и взаимопонимания. Наши страны наладили и развили очень хорошее сотрудничество в ряде областей, представляющих взаимный интерес. Уверен, что благодаря нашим совместным усилиям мы продолжим развивать и углублять эти отношения на благо наших народов. Также верю, что партнерство и дружба между Монтенегро и Азербайджанской Республикой будут и дальше укрепляться как пример конструктивного сотрудничества и искренних двусторонних отношений.

С нетерпением жду официального визита в Вашу страну в конце этого года. В ходе этого визита посредством прямого общения мы сможем провести обмен мнениями о будущих направлениях развития наших межгосударственных отношений.

Прошу принять мое высочайшее уважение и почтение".