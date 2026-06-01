Европейская страна захотела пересмотреть отношение к членству в ЕС

Норвегия может пересмотреть свое отношение к членству в Европейском союзе (ЕС) из-за пошлин США и их притязаний на Гренландию. Об этом заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, передает Day.Az со ссылкой на Financial Times (FT).

"Когда мы присоединились к Европейской экономической зоне, мы присоединились к новому тренду, которым был единый рынок. Прошло 30 лет, этот благоприятный мир исчез, и нам нужно честно признать, что мы находимся в более сложной ситуации. Те части ЕС, к которым мы решили не присоединиться, становятся все более важными", - сказал дипломат.

Эйде напрямую связал возможный пересмотр отношений Норвегии с ЕС с глубокими изменениями в мировой политике. По его словам, мир времен норвежских референдумов по ЕС был "спокойным и благоприятным", но теперь он стал "безумным".

"Этот безумный мир, то, что происходит с Китаем и США, вынуждает ЕС использовать инструменты из арсенала, который ранее был недостаточно активен. Именно те инструменты, к которым мы решили не присоединяться", - отметил министр.