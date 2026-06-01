Парвиз Шахбазов об усиливающейся роли Азербайджана в обеспечении региональной и европейской энергобезопасности

За счёт развития зелёных энергетических коридоров усиливается роль Азербайджана в обеспечении региональной и европейской энергетической безопасности.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в ходе 1-го совещания министров энергетики государств-членов D-8 в рамках Бакинского энергетического форума.

"Азербайджан последовательно придерживается сбалансированного подхода между обеспечением энергетической безопасности и энергетическим переходом, одновременно развивая региональные энергетические коридоры - от нефти и газа до электроэнергии и зелёной энергетики. В то же время страна превращается в стратегический межконтинентальный энергетический и транспортный хаб", - сказал он.

Шахбазов отметил, что благодаря таким стратегическим проектам, как нефтепровод Баку - Тбилиси - Джейхан, Южный газовый коридор, TANAP и TAP, Азербайджан уже давно играет важную роль в обеспечении региональной и европейской энергетической безопасности.

"Сейчас эта роль дополнительно расширяется за счёт развития зелёных энергетических коридоров между Южным Кавказом, Центральной Азией, Турцией и Европой. Вместе с тем ускорение зелёного перехода в Европе, неопределённость в отношении будущего спроса на газ и растущая конкуренция на мировых энергетических рынках усиливают необходимость дальнейшего расширения энергетической дипломатии Азербайджана в более широкой географии", - сказал Шахбазов.

Он отметил, что в этом контексте энергетическое сотрудничество в рамках D-8 создаёт возможности для укрепления энергетических партнёрств Азербайджана не только с Европой, но и со странами Азии, Ближнего Востока и Африки.