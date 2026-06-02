Азербайджан и США обсудили стратегическое энергетическое партнерство

Обсуждены приоритетные направления стратегического энергетического партнерства между Азербайджаном и США.

Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова в социальной сети X.

"На встрече с делегацией, возглавляемой помощником госсекретаря США по вопросам экономики, энергетики и бизнеса Калебом Орром, мы рассмотрели приоритетные направления азербайджано-американского стратегического энергетического партнерства, выходящего на новый этап. Мы обсудили вопросы региональной энергетической безопасности, развитие нефтегазового сектора, энергетической инфраструктуры и новые возможности сотрудничества в Каспийском регионе", - отмечается в публикации.