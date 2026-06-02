bp сообщила о прогрессе в реализации проекта Shah Deniz Compression

Около 30% работ по проекту Shah Deniz Compression на азербайджанском месторождении "Шах Дениз" уже завершено, а ввод компрессорной установки в эксплуатацию запланирован на 2029 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил региональный президент bp по Азербайджану, Грузии и Турции Джио Кристофоли в рамках Бакинской энергетической недели.

"Этот проект придаст новую жизнь месторождению "Шах Дениз"", - отметил он.

Далее, Дж.Кристофоли напомнил, что bp вчера объявила о запуске первой скважины в рамках проекта добычи свободного газа на месторождении "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

"В ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию еще одной скважины. После этого будут проанализированы данные. Это может открыть путь к многомиллиардным инвестициям в разработку газовых запасов под месторождением АЧГ", - отметил региональный президент bp.

Дж.Кристофолитакже подчеркнул, что bp продолжает внедрение новых технологий для увеличения добычи на АЧГ.

"На сегодняшний день из АЧГ добыто 4,6 млрд баррелей нефти, и мы считаем, что потенциал месторождения ещё не исчерпан. Поэтому мы продолжаем инвестировать в технологии для повышения нефтеотдачи", - добавил он.

Отметим, что оператором проекта АЧГ выступает BP Exploration (Caspian Sea) Limited от имени участников Соглашения о разделе продукции по АЧГ. Доли участия распределяются следующим образом: bp (оператор - 30,37%), SOCAR - 35,30%, MOL - 9,57%, INPEX - 9,31%, ExxonMobil - 6,79%, TPAO - 5,73% и ONGC Videsh - 2,92%.

Следует отметить, что проект Shah Deniz Compression стоимостью 2,9 млрд долларов США является следующим этапом разработки газового месторождения "Шах Дениз". Его цель - обеспечить добычу газа из залежей с низким давлением, сделав их доступными для эксплуатации, и тем самым достичь максимального коэффициента извлечения газа. Ожидается, что проект позволит дополнительно добыть и экспортировать около 50 млрд кубометров газа и почти 25 млн баррелей конденсата.