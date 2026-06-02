Стало известно, когда в Азербайджан придет астрономическое лето

Лето (летнее солнцестояние) наступит в Азербайджане 21 июня в 12:24:26 по бакинскому времени.

Как сообщили Day.Az на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета, в этот момент в Северном полушарии начнется астрономическое лето, а в Южном полушарии - зима.

Во время этого явления угол между осью вращения Земли и направлением на Солнце будет минимальным. В результате Солнце достигнет самой высокой точки на небосводе за весь год. В Баку в этот день в полдень Солнце поднимется на максимальную высоту над горизонтом - 73,1°.

Этот день станет самым длинным днем и самой короткой ночью в году. Продолжительность светового дня составит 15 часов 3 минуты 24 секунды, а ночи - 8 часов 56 минут 36 секунд.

Продолжительность летнего сезона составит 93 дня 15 часов 40 минут 42 секунды.