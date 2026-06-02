Реальная энергетика возвращается: Азербайджан вновь на шаг впереди

Автор: Лейла Таривердиева

Мир не может обойтись без ископаемого топлива, сказал, открывая XXXI Бакинский энергетический форум, Президент Азербайджана.

"Мы все стремимся к улучшению климата ради спасения планеты. Мы все хотим жить в более благоприятной окружающей среде. Но сегодня мы должны быть очень прагматичными и опираться на реализм, планируя наше будущее с учетом энергетической безопасности, а также инвестируя в возобновляемые источники энергии. Я думаю, что это путь, по которому нужно двигаться вперед", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана был первым главой добывающего государства, который еще несколько лет назад, в самый разгар "зеленой" кампании, прямо и смело заговорил о необходимости реализма в вопросе энергетического перехода. В то время, как державы безапелляционно говорили о скорой декарбонизации, а мировые нефтегазовые компании спешно переориентировались на "зеленые" проекты и меняли названия, опасаясь остаться не удел, лидер небольшой страны Южного Кавказа указал сильным мира сего на прорехи в их планах.

Президент Ильхам Алиев заявил на церемонии открытия СОР29 в Баку: "Нефть, газ, ветер, солнце, золото, серебро, медь - все это природные ресурсы. Нельзя обвинять страны в том, что они обладают этими ресурсами. Также нельзя ставить им в вину то, что они выводят эти ресурсы на рынок. Потому что рынок нуждается в них. Люди нуждаются в них. Итак, вот мое послание: Как президент COP29, мы, конечно, будем решительно выступать за "зеленый" переход, и мы это делаем. Но в то же время мы должны быть реалистами".

Подчеркнем - сказано это было на открытии всемирной климатической конференции, главным трендом которой является борьба за чистую энергию и отказ от традиционного топлива. Позиция, озвученная Президентом Ильхамом Алиевым, была совершенно не популярна, но Президент Азербайджана - из тех политиков, которые не боятся высказывать мнение, отличное от мнения большинства. Он не боится говорить правду, с которой заведомо не согласятся многие. Политика Баку основана на реализме и прагматизме.

На открытии XXXI Бакинского энергетического форума азербайджанский лидер особо поблагодарил за изменение нереалистичной тенденции Президента США Дональда Трампа. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Президент Трамп заслуживает благодарности за то, что вернул энергетическую ситуацию в нормальное русло. До этого добывающие страны подвергались очернению, а нередко и шантажу. Президент Трамп изменил эту тенденцию.

Атмосфера вокруг темы декарбонизации действительно начала меняться сразу после избрания Трампа Президентом США. Новый глава Белого дома, в отличие от предыдущей администрации, оказался противником зеленой повестки, чем вдохновил тех, кто был против нее и в самой Европе. Напомним, что Дональд Трамп объявил недействительным документ от 2009 года, признающий парниковые газы вредными для здоровья. Так называемое "заключение об угрозе" (endangerment finding), принятое при Бараке Обаме, Трамп назвал катастрофическим и серьезно навредившим автомобильной промышленности США. Это решение, как полагают многие наблюдатели, положило конец активно продвигавшейся в последние годы политике декарбонизации и шельмованию ископаемого топлива.

Президент Ильхам Алиев неоднократно указывал в своих выступлениях, что страны не должны подвергаться осуждению за то, что у них есть нефть и газ. 1 июня, открывая БЭФ, он в очередной раз подчеркнул, что нефть и газ - это товар, такой же, как любой другой. И каждая страна использует то, что имеется у нее в недрах или на морском дне, для своего развития. Например, для Азербайджану нефть и газ помогли выжить и сохранить независимость.

"Страны следует оценивать не по наличию или отсутствию нефти, а по тому, как они используют получаемые доходы. Как они инвестируют средства, накопленные от развития энергетики, в развитие страны, чтобы обеспечить лучшие условия жизни для своих граждан, как они инвестируют в вопросы зеленой повестки дня. И я думаю, что пример Азербайджана может быть очень показательным, продемонстрировать, что когда вы открываете свою страну для международных инвестиций и проводите мудрую политику, основанную на национальных интересах, вы добиваетесь успеха", - заявил на открытии Бакинского энергофорума Президент Ильхам Алиев.

Являясь нефтегазодобывающей страной, Азербайджан, тем не менее, продолжает планомерно развивать и чистую энергетику. В стране уже многое сделано и продолжает делаться в плане "зеленого" перехода. Построены крупнейшие в регионе Гарадагская солнечная и Хаза-Абшеронская ветряная электростанции, в марте нынешнего года был запущен крупнейший в СНГ аккумуляторный центр хранения энергии. Продолжается строительство ветряных и солнечных электростанций в Карабахе и Восточном Зангезуре. Баку вносит вклад в "зеленую" повестку как потенциальный поставщик чистой энергии в Европу, являясь частью проекта Black Sea Energy, а также строит совместно с партнерами Транскаспийский энергетический кабель, по которому электроэнергия из Центральной Азии пойдет на Запад.

Азербайджан как ответственная страна осознает важность климатической повестки и выполнения взятых на себя согласно Парижскому документу обязательств. Изменения климата - это данность, Азербайджан как и весь мир ощущает на себе последствия негативных процессов. Изменение климата серьезно беспокоит и Баку. Однако здесь всегда считали, что резкие движения в стратегических вопросах недопустимы. Радикальные подходы в декарбонизации поставили мир на грань энергетического кризиса. Надо понимать: мир не может быстро, по приказу из Брюсселя отказаться от ископаемого топлива не из-за отсутствия политической воли, а из-за глубокой зависимости всей современной экономики от нефти, газа и угля. На углеводородах построены транспорт, промышленность, сельское хозяйство, мировая торговля и производство большинства повседневных товаров. Это реальность, и ее игнорирование апологетами "зеленого" перехода лишь приведет к расшатыванию мировой экономики.

Азербайджан - за постепенный, разумный и продуманный переход. Конечно, он преследует в этом вопросе и собственные интересы. Но разве эти интересы важны только для него? С Баку согласятся те страны, которые обеспечили свою энергобезопасность за счет партнерства с Азербайджаном. Например, Италия. Премьер-министр этой страны Джорджа Мелони, выступая на саммите в рамках СОР29, заявила, что в настоящее время нет единой альтернативы снабжению ископаемым топливом, и призвала к реалистичному глобальному мировоззрению и балансу.

Энергетический кризис, с которым мир столкнулся в связи с последними событиями на Ближнем Востоке, четко показал, что значит ископаемое топливо для мировой экономики. После всего случившегося всем стало ясно, что в ближайшие десятилетия речь должна идти не о полном исчезновении ископаемого топлива, а о поиске баланса между энергетической безопасностью, экономическим развитием и климатическими обязательствами. Нефть и газ, вероятнее всего, еще долго будут оставаться неотъемлемой частью мировой экономики, даже несмотря на расширение использования возобновляемых источников энергии.

Радикальная декарбонизация оказалась слишком сложным и дорогостоящим процессом. И сегодня полный отказ от ископаемого топлива уже не видится достижимой в среднесрочной перспективе целью. Современный мир с его индустриальным содержимым не способен обойтись без нефти и газа. Перенос загрязняющих атмосферу производств в страны третьего мира, как это всегда практиковалось западными странами, тоже не оправдывает себя с климатической точки зрения, так как ничего не меняет для уже образовавшихся у планеты проблем.

Мир движется к энергетическому переходу, но говорить о полном отказе от ископаемого топлива в обозримом будущем пока преждевременно. Причина заключается не только в энергетике, но и в устройстве всей современной экономики. Сегодня около 80 процентов мирового энергопотребления обеспечивается ископаемым топливом. Несмотря на стремительный рост солнечных и ветровых мощностей, человечество ежегодно потребляет свыше 100 миллионов баррелей нефти и десятки миллиардов кубометров газа. Попытки снизить эти показатели не удались. Все просто - альтернативные источники энергии пока не способны гарантировать стабильное энергоснабжение в любое время суток и при любых погодных условиях. Солнце не светит ночью, ветер не дует постоянно, а крупномасштабные системы хранения энергии - это дорогое удовольствие. Поставить экономику в зависимость от капризов природы несерьезно. И что особенно примечательно - даже те страны, что считаются флагманами "зеленого" перехода, не решаются полностью отказаться от газа и угля.

В Европе утверждают, что ситуацию спасет атомная энергетика. Однако АЭС несут в себе даже больше рисков для планеты, чем турбина, вертящаяся на ископаемом топливе.

Пойдем дальше. Без нефтепродуктов сегодня практически невозможно представить мировое судоходство, авиацию, грузовую, строительную и сельскохозяйственную технику. Если подойти к вопросу радикально, то остановится морская торговля, на долю которой приходится 80 процентов от мирового товарооборота.

А еще имеет место парадокс, когда для строительства "зеленой" экономики мир активно использует нефть. Для производства солнечных панелей, ветрогенераторов и аккумуляторов необходимы компоненты, зависящие от нефтехимии. То же касается газа. Специалисты утверждают, что без газа остановится производство удобрений, а следствием будет разрушение продовольственной безопасности многих стран. По оценкам экспертов, значительная часть мирового урожая напрямую зависит от удобрений, произведенных на основе природного газа.

Особенно ощутят на себе дисбаланс страны так называемого третьего мира. Для многих из них дешевые и доступные углеводороды остаются единственным способом удерживать свою экономику на плаву.

Есть еще одно "но". Массовый переход на электромобили и возобновляемую энергетику требует огромного количества лития, никеля, кобальта, меди и редкоземельных металлов. Однако добыча этих ресурсов сама по себе является энергоемким процессом, который сегодня в значительной степени обеспечивается дизельным топливом, газом и углем. Кроме того, такие ресурсы есть у ограниченного числа стран, а значит, ради доступа к ним непременно будут разворачиваться нелицеприятные процессы.

До последнего времени мировая экономика развивалась на основе проработанной и проверенной модели. Для того, чтобы сохранить эту стабильность и предсказуемость наиболее вероятный сценарий на ближайшие десятилетия - это не отказ от ископаемого топлива, а постепенное сокращение его доли в мировом энергобалансе. Это самый разумный подход, который и реализует успешно Азербайджан.