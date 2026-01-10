Стратегическое видение Азербайджана подтвердилось

Выступая во время СОР29 в Баку, Президент Азербайджана Ильхам Алиев говорил о том, что нефть и газ, так же как солнце и ветер являются природными ресурсами. Президент Ильхам Алиев заявил тогда, что мы будем решительно выступать за зеленый переход, но в то же время мы должны быть реалистами.

Об этом сказал в беседе с Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан.

Зеленая энергетика, отметил эксперт, - это дорогое удовольствие, большинство стран не имеют возможности для перехода на ВИЭ, несмотря на то, что существуют Парижское соглашение и соответствующие договоренности, достигнутые в 2015 году. Необходима золотая середина - разрабатывать нефть и газ, чтобы иметь капитал для декарбонизации, и параллельно осуществлять плавный переход к зеленой энергетике.

"Президент Ильхам Алиев постарался донести эти реалии до мира во время СОР29. Помню, сколько критики было в адрес Азербайджана в связи с тем, что нефтегазодобывающая страна, мол, проводит международную конференцию по изменениям климата. Парадоксально, что громче всех критика была в СМИ тех стран, которые добывали нефти и газа в 20-30 раз больше Азербайджана. Помню, как такие гиганты, как Shell, Total и ExxonMobil старались откреститься от статуса нефтегазодобывающих компаний. Но за прошедший год с лишним подход к этому вопросу заметно изменился. Акционеры поняли, что могут выделить миллиарды из своего бюджета на зеленые проекты, но это не принесет никакого дохода. Поэтому стратегическое видение касательно зеленой энергетики начало меняться. Произошло то, о чем и говорил на СОР29 Президент Ильхам Алиев. ВИЭ не убрали из мировой повестки, но стали подходить к вопросу более реалистично. В неприязненном отношении к ископаемому топливу произошли перемены", - сказал он.

Это еще раз свидетельствует о дальновидности Президента Ильхама Алиева. Фактически мир пошел за ним, последовал его видению, подчеркнул Шабан.

"Конечно, добывающие страны должны демонстрировать ответственность. И Азербайджан ее демонстрирует, инвестируя в развитие зеленой энергетики. В Азербайджане осуществляются крупные проекты в сфере ВИЭ, в этой области наша страна работает с крупнейшими зарубежными компаниями. Как пример - сданная на днях в эксплуатацию ветровая электростанция "Хызы-Абшерон" мощностью 250 МВт. ВЭС построена саудовской ACWA Power. К 2030 году на основе подписанных контрактов у Азербайджана будет уже ГВт, а к 2032 году - 8 ГВт зеленой энергии. Так что свои обязательства наша страна выполняет.

Мы зарабатываем на нефти и газе и вкладываемся в развитие ВИЭ. В зеленую энергетику привлекаются частные инвестиции, и для того, чтобы сделать инвестирование в эту сферу привлекательным, постепенно повышаются цены, создается среда, позволяющая перейти от государственного регулирования сферы электроэнергетики к рыночному к середине 2028 года. Поэтому принимаются новые законы об электроэнергетике, об использовании газа, об энергоэффективности. Это начало. И все это делается правильно", - сказал Ильхам Шабан.

Лейла Таривердиева