Азербайджан и CОР29: реальный подход и пример для всех

Автор: Лейла Таривердиева

На этой неделе официально начинается председательство Азербайджана в СОР29.

Минувшая неделя прошла для всего мира под эгидой климатической конференции ООН СОР29. Темой зеленого перехода и финансирования климатической повестки планета будет жить до 22 ноября, и Баку будет оставаться в центре внимания. И чем ближе к финалу, тем этого внимания становится больше. К каким решениям придет конференция? Удастся ли прийти к консенсусу и заставить раскошелиться тех, на ком лежит наибольшая вина за наметившуюся катастрофу? Одними словами проблему не решить.

Не решить ее и попытками свалить все на страны, добывающие нефть и газ. Всю минувшую неделю шумели акции, главным лозунгом которых было возмущение проведением климатической конференции в нефтегазодобывающей стране. Западные медиа в сюжетах о СОР29 обязательно наряду с "правами человека" ставили нам в вину наличие полезных ископаемых.

Так и есть, Азербайджан во многом "виноват". Признаемся. Мировая нефтяная промышленность, действительно, началась с Баку. Почти двести лет назад здесь была пробурена первая промышленная скважина, а в середине прошлого века - первая в мире скважина на море. Специалисты Азербайджана помогали поднимать нефтегазовую индустрию и в СССР, и за его пределами. Однако с тех пор многое изменилось, и тон в этой индустрии сегодня задает не Азербайджан. Его доля в мировой добыче нефти составляет 0,7 процента, в мировой добыче газа - 0,9 процента. Несмотря на это, европейские медиа упорно стараются раскручивать эту тему. Интересно было наблюдать, как сел в лужу журналист DW, пытавшийся раскрутить индийского специалиста-эколога на шельмование Азербайджана. Для интервью DW выбрал именно представительницу Индии, видимо, в расчете на отсутствие у этой страны симпатий к Баку. Журналист, подготовивший тенденциозный сюжет о СОР29, выбился из сил, так и эдак наводя собеседницу на критику в адрес нефтегазодобывающего Азербайджана, однако она не попалась на удочку.

Стоит напомнить слова Президента Ильхама Алиева, прозвучавшие в его вступительной речи на Саммите лидеров СОР29 12 ноября. "В XIX веке Азербайджан производил более половины мировой добычи нефти. И если бы некоторые западные политики и СМИ назвали нас нефтяным государством тогда, это, наверное, было бы приемлемо. Но когда нас называют нефтяным государством сейчас, сегодня, это несправедливо и свидетельствует лишь о недостатке политической культуры и знаний", - завил глава государства.

Президент Ильхам Алиев говорил прямо и откровенно, не старался размахивать попусту климатическими флажками, как делает большинство. Он в некоторой мере бросил вызов западным медиа, изощряющимся в наездах на Баку, повторив свои слова о том, что нефть и газ - это дар божий. "Как президент COP29, мы, конечно, будем решительно выступать за зеленый переход, и мы это делаем. Но в то же время мы должны быть реалистами", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Быть реалистом может позволить себе только сильный и уверенный в себе политик. Азербайджану нечего скрывать и незачем делать реверансы. Его вина в проблемах климата составляет всего 0,1 процента. При этом по скорости реализации целей зеленого перехода он может показать пример многим.

В первый день конференции был заложен фундамент солнечной электростанции "Шафаг", которую будет строить в освобожденном Джебраильском районе ВР. В рамках COP29 был подписан меморандум о взаимопонимании между SOCAR, Masdar (ОАЭ) и ACWA Power (Саудовская Аравия) по производству ветровой электроэнергии мощностью 3,5 гигаватт в азербайджанском секторе Каспийского моря. Состоялась 9-я Министерская встреча, заседание руководящего комитета в соответствии с Соглашением о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджанской Республики, Грузии, Румынии и Венгрии. На полях СОР 29 было подписано соглашение о сотрудничестве в области "зеленых" автомобилей между GreenCar (Азербайджан) и Nio (Китая). С участием Президентов Азербайджана, Казахстана и Узбекистана состоялась церемония подписания "Исполнительной программы между министерствами энергетики Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Республики Узбекистан и Королевства Саудовская Аравия по сотрудничеству в области развития и передачи зеленой энергии". В рамках COP29 между ООО SOCAR Green, компанией Masdar, Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатским банком развития (AБР) и Азиатским банком инфраструктуры и инвестиций (АБИИ) были подписаны документы по финансированию двух проектов солнечной энергии в Азербайджане.

Мы сейчас не говорим о договоренностях и сделках, заключенных между другими странами и не касающихся Азербайджана.

Как видим, работа по развитию ВИЭ и достижению целей минимальных выбросов в нефтегазодобывающем Азербайджане идет полным ходом. Пока другие разговаривают, маленькая страна делает дело, направляя на цели зеленого перехода те самые ошельмованные пропагандой нефтяные доходы.

К 2027 году Азербайджан планирует инвестировать в сферу возобновляемой энергетики 2,8 миллиарда долларов. Будут построены и интегрированы в национальную энергосистему 8 крупных солнечных и ветряных электростанций общей мощностью около 2 ГВт. Как сказал руководитель отдела развития зон возобновляемой энергетики Агентства возобновляемой энергетики Азербайджана (AREA) Фаган Абдурахманов в ходе форума по инвестициям в энергетический переход для Центральной Азии, эти 2 ГВт - не просто число, а тщательно рассчитанная величина, основанная на оценке, проведенной американской компанией. Турецкая консалтинговая компания также подтвердила эти данные. Эти цифры, подчеркнул Абдуллаев, отражают объем возобновляемой энергии, который наша сеть сможет интегрировать до 2027 года с учетом некоторых модернизаций и улучшений.

В ходе министерской встречи по энергетическим инициативам COP29 заместитель министра энергетики Орхан Зейналов сообщил, что председательство Азербайджана COP29 готовит обязательство в области зеленых энергетических зон и коридоров. Это обязательство включает два ключевых компонента: зеленые коридоры и зеленые энергетические зоны. Зеленые коридоры чрезвычайно важны для экономически эффективной передачи зеленой энергии через границы и на большие расстояния, что может снизить цены и сделать этот процесс более рентабельным.

Скоро начнется работа над технико-экономическим обоснованием создания энергокоридора Центральная Азия - Азербайджан, по которому на минувшей неделе главы трех государств (Азербайджан, Казахстан, Узбекистан) подписали межгосударственное соглашение. Другим энергокоридором является Азербайджан-Турция запланированной мощностью 1,5 ГВт. Работа над ТЭО проекта уже идет. К 2030 году Азербайджан планирует производить 7 ГВт энергии за счет ВИЭ, из которых 5 ГВт будет экспортироваться.

Азербайджан делает все от него зависящее, чтобы внести свой вклад в зеленый переход. Вторая неделя СОР29 обещает быть особенно напряженной, потому что подходит время принятия решений. Азербайджанская сторона приняла все необходимые меры, чтобы создать комфортные условия и деловую атмосферу для эффективной работы и достижения договоренностей по главным пунктам повестки форума. А это, как мы уже отметили, - деньги.

Председательство Азербайджана на COP29 откроет возможности для достижения справедливого и амбициозного результата в области климатического финансирования, заявил на пресс-конференции в субботу заместитель ведущего переговорщика COP29 Самир Бежанов. Он подчеркнул, что Азербайджан будет активно сотрудничать с председателями вспомогательных органов и всеми сторонами, чтобы достичь справедливого и амбициозного результата в этом году, и призвал всех участников сосредоточиться на переговорах по ключевому вопросу повестки - климатическому финансированию.

Напомним, что конференция СОР29 является мероприятием глобального масштаба и проводится ООН. Наша страна выполняет все взятые на себя обязательства и будет их выполнять, даже если другие опустят руки. Но принятие решений о глобальном финансировании зависит не от него, а от держав и международных финансовых структур. Удастся ли договориться высоким сторонам - это вопрос, ответ на который мы получим в ближайшее время.