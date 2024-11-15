SOCAR объявила основные этапы, необходимые для достижения целей по нулевым чистым выбросам

Достигнув цели нулевых чистых выбросов к 2050 году, SOCAR нацелена стать энергетическим чемпионом Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил вице-президент SOCAR Кянан Наджафов на мероприятии, посвященном запуску "Портала зеленого развития".

Он сказал, что цель достижения этих целей была объявлена на COP28.

"В настоящее время мы находимся на пути к этой трансформации. Мы можем достичь этих целей в 3 этапа. Первый этап, декарбонизация. Мы используем высокие технологии для достижения декарбонизации. Второй этап - организационная трансформация. То есть мы хотим сформулировать наш менталитет возобновляемых источников энергии.

На третьем этапе же мы работаем с нашими международными партнерами над созданием совместных предприятий на водородной, солнечной и ветровой энергии", - добавил он.

Напомним, 11 ноября состоялось открытие 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). COP29, которая проходит на Бакинском олимпийском стадионе, продолжится до 22 ноября. Это является крупнейшим мероприятием, организованным Азербайджаном на сегодняшний день, и впервые в регионе оно проводится в Азербайджане.

Ключевым ожиданием от COP29 является согласование справедливой и амбициозной Новой коллективной количественной цели (NCQG) по климатическому финансированию.

Председательством COP29 было выдвинуто 14 инициатив.