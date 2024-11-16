Подписаны финансовые соглашения по проектам солнечной энергии на 760 МВт

В рамках COP29 между ООО SOCAR Green, компанией Masdar из Объединенных Арабских Эмиратов, Европейским банком реконструкции и развития (EБРР), Азиатским банком развития (AБР) и Азиатским банком инфраструктуры и инвестиций (АБИИ) были подписаны документы по финансированию двух проектов солнечной энергии в Азербайджане.

Об этом сообщило Министерство энергетики, передает Day.Az.

Было отмечено, что общая стоимость проектов солнечной энергии "Билясувар" мощностью 445 мегаватт и "Нефтчала" мощностью 315 мегаватт, финансируемых ЕБРР, АБР и AБИИ, составит 670 миллионов долларов США.

Станции, которые будут введены в эксплуатацию в 2027 году, по прогнозам, будут производить более 1,7 миллиарда киловатт-часов зеленой энергии в год, что означает экономию 380 миллионов кубометров природного газа в год, а также сокращение выбросов углерода в атмосферу на 830 тысяч тонн.

Министр энергетики отметил, что окончательное соглашение по финансированию солнечных электростанций мощностью 760 мегаватт является значительным достижением на пути Азербайджана к достижению своих целей в секторе возобновляемых источников энергии.

"Это соглашение демонстрирует успешное партнерство Азербайджана с компанией Masdar и доверие инвесторов, международных финансовых институтов к нашей стране. Солнечные электростанции внесут важный вклад в стремление нашей страны ускорить энергетический переход, сократить выбросы углерода и стать страной "зеленой энергии", отметил он.

Исполнительный директор компании Masdar Мохаммед Джамиль Аль-Рамахи отметил, что мы очень рады подписать соглашения о финансировании этих двух крупных проектов солнечной энергии в Азербайджане.

"Это важный шаг после завершения строительства крупнейшей в стране солнечной электростанции в Гарадаге. Азербайджанский рынок имеет для нас стратегическое значение, и мы стремимся поддержать достижение страной амбициозных целей в области чистой энергии", - подчеркнул он.

Было отмечено, что 4 июня текущего года в рамках Бакинской энергетической недели с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева состоялась церемония закладки фундамента станций.