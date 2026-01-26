Второй нефтяной бум Азербайджана: прогнозы и возможности

Автор: Лейла Таривердиева

Выступления Президента Азербайджана Ильхама Алиева на международных площадках никогда не остаются без внимания. Они активно комментируются не только в нашей стране, но и в зарубежных медиа. Не обошлось без сенсации и в Давосе. Большое внимание зарубежных наблюдателей привлекли слова главы государства о будущем нефтяной отрасли Азербайджана. Президент Ильхам Алиев фактически анонсировал очередной нефтяной бум в республике.

На мероприятии "Завтрак с руководством Азербайджана", организованном Euronews, Президент Ильхам Алиев заявил, что страна в настоящее время увеличивает добычу газа и сокращает добычу нефти: "...но у нас есть планы по стабилизации добычи нефти и даже по ее увеличению. Возможно, сейчас еще рано об этом говорить, но у нас есть вполне обоснованные надежды, что мы можем пережить второй очень значимый нефтяной бум в Азербайджане, если разведочные проекты, проводимые международными энергетическими компаниями, дадут хорошие результаты. Мы надеемся на это".

В настоящее время ситуация с нефтедобычей в стране следующая. Согласно прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), в 2026 году добыча нефти в Азербайджане составит в среднем 0,57 млн баррелей в сутки. По итогам 2025 года среднесуточная добыча нефти в Азербайджане находилась на том же уровне, тогда как в 2024 году этот показатель составлял 0,6 млн баррелей в сутки.

По данным СМИ, в 2026 году добыча сырой нефти на месторождениях Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) прогнозируется на уровне 120,1 млн баррелей, что на 3 млн. баррелей меньше, чем в 2025 году, и в 2,5 раза меньше, чем в пиковом 2010 году.

О якобы скором завершении нефтяных запасов Азербайджана говорят не первый год, однако слухи эти не имеют под собой весомых аргументов. Факты говорят об обратном. Месторождения, что находятся сейчас в разработке, позволяют Азербайджану оставаться экспортером нефти как минимум более двух десятилетий. По мнению экспертов, "большую" нефть может сменить "малая", но это только продлит нефтяную эпоху Азербайджана.

По данным международного рейтингового агентства S&P Global Ratings, добыча нефти в Азербайджане (включая газовый конденсат) до 2027 года будет находиться в среднем на уровне 0,58 млн баррелей в сутки. Аналитики агентства считают, что в ближайшие годы произойдет стабилизация добычи за счет дополнительных запасов.

Не будь у нефтяной отрасли Азербайджана перспективы, иностранные партнеры не вкладывались бы активно в новые проекты. Так, bp изучает концепцию разработки месторождения "Карабах", о чем ранее сообщил журналистам вице-президент компании по Каспийскому региону Бахтияр Асланбейли. По его словам, продолжаются исследования месторождения, изучаются его геологические и географические особенности, а также определяется формат дальнейшей разработки. Хотя запасы месторождения "Карабах" значительно меньше ресурсов блока Азери-Чираг-Гюнешли, этот проект, как отметил Асланбейли, считается приоритетным для bp.

Отметим, что геологические запасы нефти месторождения "Карабах" оцениваются в более чем в 60 млн тонн, извлекаемые - в 21 млн тонн нефти и 13 млрд кубометров газа.

bp имеет 35-процентную долю в проектах разработки месторождения "Карабах" и перспективной структуры Айпара-Дан Улдузу-Ашрафи в азербайджанском секторе Каспийского моря. В июне прошлого года между bp и SOCAR в рамках Бакинской энергетической недели было подписано соответствующее соглашение. Британская компания выступит оператором в обоих проектах. Добычу первой нефти на "Карабахе" bp планирует в 2029 году.

Напомним также, что в апреле 2024 года началась добыча нефти с новой платформы "Центральный Восточный Азери" (Azeri Central East, ACE), которая расположена между существующими платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери". Как сообщалось, платформа после ввода в работу 48 запланированных скважин рассчитана на добычу до 100 000 баррелей нефти в сутки. Прогнозируется, что на платформе за весь срок эксплуатации будет добыто 300 млн баррелей (48 млн тонн).

На азербайджанской площадке из нефтегазовых гигантов присутствует не только bp. Американская ExxonMobil в июне прошлого года подписала с SOCAR меморандум о взаимопонимании в сфере разведки и добычи трудноизвлекаемых углеводородов на суше. В настоящее время добыча на суше составляет только 5 процентов от общей добычи нефти в стране.

В комментарии Day.Az эксперт по вопросам экономики, глава Центра нефтяных исследований Азербайджана (ЦНИА) Ильхам Шабан отметил, что месторождения на суше имеются в Азербайджане на Абшероне, в Шабране, в Сальяне и Нефтчале. ExxonMobil - это американкий нефтегигант, обладающий передовыми технологиями. Эти технологии могут быть применены для разведочных работ на суше - в западной части страны, от Евлаха и далее. Нынешние технологии, по словам эксперта, позволяют делать более глубинные анализы. В 2025 году SOCAR подписала три меморандума в данной сфере по работам в северной, западной части страны, а также в Гобустан-Шамахинской зоне. В последней будет вести разведочные работы венгерская компания.

Что касается запасов нефти в целом, то, как отметил Ильхам Шабан, в самом крупном нефтяном блоке Азербайджана - Азери-Чираг-Гюнешли, извлекаемые запасы составляют 1 млрд тонн. В 2025 году из этих объемов извлечены 617 млн тонн. Если учесть, что в настоящее время на АЧГ ежегодно добывается более 16 млн тонн сырья, то нынешними темпами тут можно вести стабильную добычу еще более 24 лет.

"Отмечу, что контрактный период разработки на АЧГ как раз завершается 31 декабря 2049 года. Кроме того, к 2030 году bp собирается извлечь первые объемы нефти с месторождения "Карабах", открытого в 1998 году, но по причине некоторых обстоятельств не разрабатывавшегося. У Азербайджана есть еще одно нефтяное месторождение, которое ждет своего часа. Это приграничное с Туркменистаном месторождение "Достлуг". В январе 2021 года достигнуто межправительственное соглашение о его совместной разработке", - сказал Шабан.

Наш собеседник подчеркнул, что когда говорится о втором нефтяном буме в Азербайджане, речь не идет о ближайшей перспективе, поскольку возможный рост будет зависеть от результатов уже проводимых или планируемых геологоразведочных работ. Президент Ильхам Алиев направил компаниям, работающим на азербайджанском рынке, позитивный сигнал. Сигнал заключается в том, что мы сможем увеличить нефтедобычу, подчеркнул глава ЦНИА.

Свою роль может сыграть и конденсат, так называемая легкая нефть, добываемая на газовых месторождениях.

"Уже на первом этапе разработки месторождения "Абшерон" там добывается около 600 тыс. тонн нефти в год. Добыча началась в 2023 году. На 2029-2030 годы запланировано начало работ по второй фазе этого месторождения, в рамках которой ожидается дополнительная добыча до 1,17 млн тонн конденсата. К 2030 году должна начаться добыча на месторождении "Карабах". Строятся планы по разработке следующей фазы месторождения "Умид", где также ожидается добыча конденсата", - сказал эксперт.

Если все прогнозы подтвердятся, то, по мнению Ильхама Шабана, уже к концу ближайшей пятилетки можно будет говорить о начале нового нефтяного бума.