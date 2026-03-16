Международный аэропорт Дубая приостановил рейсы после атаки дронов
Вблизи Международного аэропорта Дубая произошел пожар после атаки дрона.
Как передает Day.Az со ссылкой на агентство Reuters, полеты в аэропорту были временно приостановлены.
О происшествии в социальной сети X сообщило Управление гражданской авиации ОАЭ. В ведомстве отметили, что решение о приостановке рейсов принято в качестве меры предосторожности для обеспечения безопасности пассажиров и сотрудников. Сроки возобновления авиасообщения пока не уточняются.
По информации пресс-службы Дубая, удар дрона повредил один из топливных резервуаров возле аэропорта. Возникший пожар вскоре был взят под контроль.
