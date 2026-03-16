Несколько взрывов прозвучало прошедшей ночью в Дубае

Несколько взрывов прогремели минувшей ночью в Дубай.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространяются в сети.

По сообщениям, один из ударов беспилотников пришелся по топливным резервуарам Международного аэропорта Дубая. В результате возник сильный пожар, который продолжался до утра, а над городом поднялся густой черный дым.

Сообщается также о взрывах в столицах Бахрейна и Катара. В Дохе, по предварительной информации, один из ударов пришелся по офису JPMorgan Chase.