Грозит ли арест за неуплату алиментов в Азербайджане?

Для лиц, умышленно уклоняющихся от исполнения алиментных обязательств в Азербайджане, предусмотрена юридическая ответственность, включая административный и уголовный арест.

Как передает Day.Az, в отношении должников, не исполняющих судебное решение, в первую очередь составляется протокол на основании статьи 528.1 Кодекса об административных проступках. Это нарушение может повлечь административный арест на определенный срок.

Если меры административного воздействия не дают результата, а неуплата алиментов носит злонамеренный характер, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 306.1 Уголовного кодекса и приговорено к более длительному лишению свободы.

Согласно официальным отчетам, в течение 2025 года в Азербайджане 2344 родителя были арестованы в административном порядке за уклонение от уплаты алиментов.

По данным Государственного комитета по делам семьи, женщин и детей, в том же году в отношении 4299 должников, нарушивших алиментные обязательства, были составлены протоколы об административных правонарушениях, а по 3083 случаям суды применили соответствующие меры наказания.

Кроме того, из-за злонамеренного уклонения от уплаты алиментов исполнительные органы направили 286 представлений о привлечении к уголовной ответственности, из которых по 235 были возбуждены уголовные дела.

