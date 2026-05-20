В WhatsApp появилась новая функция

В iOS-версии WhatsApp начали тестировать обновленный интерфейс отправки медиафайлов, который позволит пользователям быстрее делиться фотографиями и видео, не покидая текущий чат. Об этом сообщает портал WABetaInfo (WBI)? передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новый механизм обнаружили в последней версии приложения для iPhone. Вместо необходимости переходить в отдельную галерею пользователи смогут просматривать недавние фото и видео прямо в меню отправки. Для этого в интерфейсе появился раздел с последними файлами в формате компактной сетки 4 на 4, которую можно пролистывать горизонтально.

Если нужного файла среди недавних материалов не окажется, WhatsApp автоматически развернет полный доступ к галерее устройства. Быстрый вызов нового меню также возможен через долгое нажатие на кнопку "плюс" в строке ввода сообщений.

По данным WABetaInfo, обновление уже начало появляться у части пользователей iOS-версии WhatsApp с номером сборки 26.19.75. Вероятно, компания продолжает тестировать стабильность работы перед более широким запуском.