В MEDİA прошла встреча с генсеком Организации экономического сотрудничества D-8

20 мая в Агентстве по развитию медиа Азербайджанской Республики (MEDİA) состоялась двусторонняя встреча с генсеком Организации экономического сотрудничества D-8, находящимся в стране с визитом в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Было отмечено, что в ходе встречи исполнительный директор Агентства по развитию медиа Ахмед Исмаилов подчеркнул важность расширения сотрудничества в сфере медиа между государствами - членами D-8, поощрения обмена опытом между медиаструктурами и профильными институтами. Было заявлено, что в современной информационной среде особое значение приобретают укрепление медиаграмотности, формирование скоординированных механизмов деятельности по борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями, а также развитие профессиональной и устойчивой медиасреды в условиях цифровой трансформации.

Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Сохаил Махмуд подчеркнул важность поощрения взаимных визитов, программ профессионального обмена, совместных медиаинициатив и общих проектов между государствами-членами D-8 в сфере медиа. Он отметил, что расширение возможностей сотрудничества в области подготовки и распространения медиаконтента, а также ответственное применение инновационных технологий, включая решения на базе искусственного интеллекта, имеют особое значение в современную эпоху.

В то же время обсуждались вопросы организации деятельности Центра медиа-совершенства D-8, возможности его функционирования в качестве платформы для скоординированных коммуникационных инициатив, а также были рассмотрены перспективы совместного сотрудничества в сфере медиа и информационной безопасности.