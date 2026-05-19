Расположенный на пересечении Востока и Запада, Севера и Юга, Азербайджан смог превратить свое географическое расположение в стратегическое преимущество.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на мероприятии в Баку в рамках WUF13 на тему "Города в центре связности: городская реконструкция и региональное сотрудничество".

"Мы уже рассматриваем нашу роль не как транзитной страны, а как центра региональной интеграции, устойчивого городского развития и межрегионального сотрудничества. Наш опыт показывает, что транспортные связи, инфраструктура и городское развитие тесно взаимосвязаны", - отметил он.

Министр добавил, что современные транспортные коридоры напрямую влияют на формирование населенных пунктов, промышленное развитие, трудовую миграцию, инвестиционные потоки, жилищный спрос и климатическую устойчивость.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана.

Программа мероприятия объединяет различные заинтересованные стороны и группы единомышленников для обсуждения одной из самых актуальных мировых проблем - вопроса обеспечения жильем.

Мероприятие WUF13, посвященное теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", собирает национальные правительства разных стран мира, а также общины, экспертов и партнеров для обмена мнениями, формирования политических подходов и ускорения действий по поиску решений в области устойчивого городского развития.

Программа предоставляет возможности для проведения дискуссий высокого уровня посредством практик и ориентированных на решения платформ, а также интерактивных форматов встреч, обеспечивая основу глобальной политики на местном опыте.