Мир переживает рекордно жаркие дни

Согласно данным Всемирной метеорологической организации, в последнее время мир переживает самые жаркие дни.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, выступая в видеоформате на мероприятии "Раннее предупреждение и климатически устойчивые города", проходящем в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, WUF13 является важной платформой для обсуждения устойчивого развития городов, поскольку изменение климата оказывает серьезное влияние на городскую инфраструктуру и жизнь населения во всем мире, а также усложняет прогнозирование чрезвычайных ситуаций.

М.Бабаев отметил, что стихийные бедствия затрагивают инфраструктуру и жизнь миллионов людей, а системы раннего предупреждения способны снизить масштабы ущерба примерно на 30%, а также уменьшить воздействие на наиболее уязвимые группы населения.

"Однако основными проблемами здесь остаются коммуникационные барьеры и финансовые ограничения. По этой причине партнерство между частным сектором и государством особенно важно.

В Азербайджане за последние 25 лет наблюдается тенденция к росту средней температуры, а количество резко жарких дней и случаев засухи значительно увеличилось. Климатически устойчивые города должны стать ключевым элементом градостроительного планирования. Этот процесс требует единого и скоординированного подхода. Ни одна страна не может справиться с этими вызовами в одиночку. Азербайджан активно вносит вклад в диалог и международное сотрудничество в этом направлении".

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.