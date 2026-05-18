Apple превратит Siri в отдельное ИИ-приложение

Apple намерена превратить Siri в iOS 27 в отдельное полноценное приложение с интерфейсом, напоминающим современные ИИ-чат-боты.

Как передает Day.Az со ссылкой на Bloomberg, пользователи смогут создавать диалоги, общаться с ассистентом, сохранять историю переписок и прикреплять файлы. Таким образом, Siri может стать самостоятельной платформой для взаимодействия с генеративным ИИ.

Одной из ключевых функций станет управление историей чатов с возможностью автоматического удаления. Пользователи смогут выбирать срок хранения переписки - 30 дней, один год или бессрочно, после чего старые диалоги будут удаляться автоматически.

По данным Bloomberg, новая версия Siri будет частично опираться на модель Google Gemini, а обработка запросов будет проходить через инфраструктуру Apple Private Cloud Compute. Это позволит использовать сторонние ИИ-модели без прямой передачи данных Google.

Сообщается, что в тестовых сборках iOS 27 уже появился отдельный раздел Siri с пометкой "beta" и возможностью отключения тестового режима. Бета-версию обновленной Siri могут представить после конференции WWDC 2026, а полноценный запуск ожидается осенью с выходом iOS 27.