ФИФА гарантировала Ирану участие в ЧМ в США

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи заявил, что ФИФА предоставила гарантии участия иранской сборной в предстоящем чемпионате мира.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ.

По словам Багаи, два дня назад в Турции состоялась встреча представителей Федерации футбола Ирана с высокопоставленными представителями ФИФА. В ходе переговоров иранская сторона получила заверения в том, что организация приложит все усилия для соблюдения необходимых норм принимающими странами.

Чемпионат мира пройдет в США, Канада и Мексика с 11 июня по 19 июля 2026 года.

Напомним, что сборная Ирана квалифицировалась на турнир после ничьей со сборной Узбекистана со счетом 2:2. Команда попала в группу G, где сыграет против сборных Бельгии, Египта и Новой Зеландии. Все матчи иранской команды на групповом этапе должны пройти в США.