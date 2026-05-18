Nar был удостоен благодарственным письмом за поддержку инклюзии

Выгодный мобильный оператор Nar принял участие в церемонии закрытия проекта "Возможности для всех", реализованного Центром инклюзивного развития и творчества DOST. Проект, организованный в рамках Азербайджанской кампании по градостроительству в преддверии WUF13, направлен на поддержку профессионального развития людей с инвалидностью и продвижение инклюзивной рабочей среды.

В ходе мероприятия главный исполнительный директор Nar Озгюр Генч был удостоен благодарственного письма за поддержку компанией инклюзивных инициатив. Кроме того, участники проекта вручили руководителю компании подарок ручной работы, подготовленный ими в рамках проекта.

Отметим, что в рамках проекта Nar организовал двухмесячную программу стажировки для 25 лиц с инвалидностью в различных департаментах компании. В течение этого периода участники ознакомились с реальной рабочей средой, приняли участие в ежедневных рабочих процессах и получили возможность развить профессиональные и практические навыки.

В рамках своей стратегии социальной ответственности Nar продолжает поддерживать инициативы, направленные на продвижение инклюзивности и расширение равных возможностей.

В настоящее время "Nar" обслуживающий 2,2 миллиона абонентов, на протяжении последних 7 лет является лидирующим мобильным оператором в Азербайджане по показателю Индекса лояльности клиентов. В основе этого успеха лежит последовательно реализуемая "Nar" клиентоориентированная стратегия. Мобильный оператор предоставляет своим пользователям устойчивые и высококачественные услуги связи по выгодным ценам, разнообразные интернет-пакеты, а также современную технологию eSIM.