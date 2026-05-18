Prezident İlham Əliyev: WUF13-də rekord sayda iştirakçıları qəbul edirik

Bu dəfə biz (WUF13-də) rekord sayda iştirakçıları qəbul edirik.

Day.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü Sessiyasının (WUF13) açılış mərasimində çıxışı zamanı söyləyib.

"Bu, ikinci ən böyük beynəlxalq tədbirdir ki, COP29-dan sonra Azərbaycanda keçirilir", - deyə dövlətimizin başçısı bildirib.