Президент Ильхам Алиев: Посетители сравнивают Агдам с Хиросимой

Одной из первостепенных задач, стоящих перед нашим правительством, является восстановление Карабаха и Восточного Зангезура.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

Глава государства напомнил, что Карабах и Восточный Зангезур находились под армянской оккупацией на протяжении почти тридцати лет, отметив, что там имели место масштабные разрушения.

Президент также подчеркнул, что посетители сравнивают Агдам с Хиросимой, отметив: "Мы называем его "Хиросимой Кавказа", поскольку города практически не существует".