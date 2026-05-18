Президент Ильхам Алиев: Посетители сравнивают Агдам с Хиросимой
Одной из первостепенных задач, стоящих перед нашим правительством, является восстановление Карабаха и Восточного Зангезура.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на церемонии открытия 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).
Глава государства напомнил, что Карабах и Восточный Зангезур находились под армянской оккупацией на протяжении почти тридцати лет, отметив, что там имели место масштабные разрушения.
Президент также подчеркнул, что посетители сравнивают Агдам с Хиросимой, отметив: "Мы называем его "Хиросимой Кавказа", поскольку города практически не существует".
