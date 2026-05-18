Председатель Ассамблеи UN-Habitat призвал реализовать конкретные меры в рамках WUF13

13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) должна стать площадкой не только для обсуждений, но и для принятия конкретных мер по улучшению качества жизни людей.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам заявил председатель Ассамблеи UN-Habitat Нга Кор Минг в рамках WUF13 в Баку.

По его словам, в центре урбанизационных процессов должны находиться благополучие человека и окружающей среды.

"Хороший город - это город, где люди живут счастливо, чувствуют безопасность и защищенность. Урбанизация теряет смысл, если наряду с современными зданиями остаются люди, живущие в страданиях и бедности", - отметил он.

Нга Кор Минг подчеркнул, что WUF13 объединяет ведущих специалистов и представителей государств для выработки совместных решений в сфере устойчивого городского развития.

Он также отметил важность подготовки "Бакинского призыва к действию", который должен предусматривать конкретный план реализации достигнутых договоренностей и обеспечить измеримый эффект.

Председатель Ассамблеи UN-Habitat напомнил, что в этом году исполняется 10 лет со дня принятия Новой городской повестки (New Urban Agenda).

"Это 20-летний план для всего мира и нашей планеты. Сейчас мы подошли к его середине и должны обеспечить выполнение поставленных целей к 2036 году", - заявил он.

По словам Нга Кор Минга, ключевой задачей является укрепление единства и достижение консенсуса между государствами-членами для продвижения общего видения будущего урбанизации.