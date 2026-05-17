ВОЗ объявила международный режим ЧС

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила международный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за эпидемии лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК) и Уганде.

В организации подчеркнули, что речь идет не о пандемии, а об эпидемии. В данный момент есть значительная неопределенность в отношении реального числа инфицированных и географического распространения заболевания.

По имеющимся данным, в трех зонах Республики Конго зафиксировано уже 80 смертей, предположительно связанных с Эболой, а также 246 случаев заражения, из них подтверждены лабораторно пока только восемь.

Эпицентр вспышки лихорадки находится в районах Монгбвалу и Рвампара конголезской провинции Итури.

"Демократическая Республика Конго имеет большой опыт борьбы со вспышками лихорадки Эбола, и ВОЗ оперативно наращивает поддержку в рамках текущих мер реагирования. Тесно сотрудничая с национальными властями и партнерами, мы оперативно мобилизуем дополнительные ресурсы и специалистов, чтобы остановить распространение вируса, защитить людей и спасти их жизни", - заявил Мохамед Джанаби, директор Регионального бюро ВОЗ для стран Африки.

Вирус Эболы передается от диких животных. Первыми симптомами являются лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. После чего, нарушаются функции почек и печени, а также могут открыться внутренние и внешние кровотечения.