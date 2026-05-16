WUF13 в Баку: столица вновь становится центром мировых решений

Автор: Акпер Гасанов

Сегодняшняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с исполнительным директором UN-Habitat Анаклаудией Россбах является важным маркером растущей роли нашей страны в глобальной архитектуре международных форумов. В центре внимания - предстоящая 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), которая обещает стать одним из крупнейших событий в системе ООН и одновременно важнейшим элементом внешнеполитической и имиджевой стратегии Баку.

Для начала напомню, что Всемирный форум городов был учрежден ООН в 2001 году как глобальная площадка для обсуждения проблем урбанизации, устойчивого развития городов и реализации Новой городской повестки. Первый форум состоялся в Найроби в 2002 году и с тех пор проводится раз в два года, собирая представителей правительств, международных организаций, научного сообщества, бизнеса и гражданского общества.

Философия форума базируется на понимании того, что XXI век - это век городов. Более половины населения планеты уже живет в урбанизированных зонах, а к середине столетия этот показатель может достичь 70%. В этих условиях именно города становятся ключевыми центрами экономического роста, инноваций, социальной динамики и одновременно - источниками вызовов: от неравенства до климатических рисков.

WUF не принимает обязательных решений - его сила в другом: в формировании глобальной повестки, обмене лучшими практиками и создании сетей сотрудничества. Именно здесь вырабатываются подходы к "умным городам", устойчивой инфраструктуре, инклюзивному развитию и постконфликтному восстановлению.

Именно поэтому проведение WUF13 в Баку - это признание того, что Азербайджан за последние годы сумел трансформироваться в одного из активных участников глобальных процессов в сфере урбанистики и устойчивого развития. По данным организаторов, для участия в форуме уже зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира - показатель, который выводит бакинскую сессию в число самых масштабных за всю историю форума.

Ожидается прибытие президентов, премьер-министров, министров и других высокопоставленных представителей десятков государств. Это превращает WUF13 не только в профессиональную площадку, но и в важное дипломатическое событие, где будут обсуждаться вопросы глобальной политики, экономики и устойчивого развития.

Особое значение имеет тот факт, что при проведении WUF13 вспоминается COP29, которая также прошла в Азербайджане на высоком уровне. Как справедливо отметила Анаклаудия Россбах, COP и WUF - это два крупнейших мероприятия в системе ООН, и Азербайджан фактически создал мост между климатической и урбанистической повестками.

Эта связка имеет глубокий смысл. Современные города являются одновременно главными источниками выбросов парниковых газов и ключевыми площадками для внедрения климатических решений. Таким образом, логика проведения сначала климатического саммита, а затем урбанистического форума отражает комплексный подход Баку к глобальным вызовам. Азербайджан демонстрирует, что способен не просто принимать отдельные мероприятия, а формировать целостную платформу для обсуждения будущего планеты.

Также стоит отметить, что подписание письма о намерениях между Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре Азербайджана и UN-Habitat о разработке операционного руководства для будущих форумов - это, по сути, институционализация "бакинского стандарта" проведения WUF. Речь идет о создании универсальной модели организации глобальных мероприятий: от логистики и цифровых решений до содержательной части и вовлечения участников. Если этот документ будет реализован, Баку может стать не просто площадкой форума, а его методологическим центром.

Отдельного внимания заслуживает акцент Президента Азербайджана Ильхама Алиева на опыте нашей страны в восстановлении освобожденных территорий. Масштабные проекты "умных городов" и "умных сел", внедрение зеленых технологий, цифровизация инфраструктуры - все это превращает страну в своеобразную лабораторию постконфликтного развития. Для многих государств, сталкивающихся с последствиями войн и кризисов, этот опыт представляет практический интерес. Именно поэтому WUF13 в Баку может стать площадкой для презентации азербайджанской модели восстановления как одного из возможных международных стандартов.

В целом Баку закрепляет за собой статус надежного партнера ООН и площадки для глобального диалога. Приток десятков тысяч участников стимулирует туристическую отрасль, гостиничный бизнес, транспорт и сферу услуг. Форум становится витриной для демонстрации инфраструктурных проектов и возможностей страны.

Плюс Азербайджан усиливает свое культурное и дипломатическое влияние, формируя позитивный образ на международной арене. И это заслуженно. Ведь Баку предлагает уникальное сочетание факторов: географическое положение на пересечении Востока и Запада, развитую инфраструктуру, политическую стабильность и опыт организации крупных событий. Все это делает страну привлекательной для проведения форумов мирового уровня.