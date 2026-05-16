Европе грозит дефицит лекарств из-за блокады Ормузского пролива

Европа может столкнуться с нехваткой ряда медикаментов на фоне обострения ситуации вокруг Ирана и возможных перебоев в судоходстве через Ормузский пролив.

Как передает Day.Az, об этом сообщает французское издание La Tribune.

По информации газеты, европейский фармацевтический сектор сильно зависит от поставок сырья из Китая и Индии - на эти страны приходится около 80% необходимых компонентов. При этом рост цен на нефть и газ уже оказывает давление на производство в регионе, создавая дополнительные риски для стабильности поставок.

Ситуацию осложняют и перебои в логистике: из-за изменений и задержек авиамаршрутов на Ближнем Востоке и в Азии цепочки поставок становятся менее устойчивыми.

Хотя альтернативные маршруты доставки существуют, они обходятся значительно дороже. Кроме того, поставка некоторых веществ связана со сложной международной логистикой, что в перспективе может привести к дефициту отдельных препаратов. Часть важных компонентов - включая этилен, мочевину и парафин - также напрямую импортируется из стран Персидского залива.

По оценкам страховой компании Coface, в зоне повышенного риска могут оказаться, прежде всего, парацетамол и некоторые виды антибиотиков.