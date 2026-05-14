США не нуждаются в помощи Китая - Рубио
Президент США Дональд Трамп не просил председателя КНР Си Цзиньпина о помощи в вопросе урегулирования конфликта с Ираном.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.
"Мы не просим Китай о помощи. Нам не нужна их помощь", - сказал Рубио.
Касаясь содержания переговоров между Трампом и Си Цзиньпином, Рубио подчеркнул, что президент США ни о чем не просил своего китайского коллегу.
