США не нуждаются в помощи Китая

Президент США Дональд Трамп не просил председателя КНР Си Цзиньпина о помощи в вопросе урегулирования конфликта с Ираном.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил государственный секретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу NBC News.

"Мы не просим Китай о помощи. Нам не нужна их помощь", - сказал Рубио.

Касаясь содержания переговоров между Трампом и Си Цзиньпином, Рубио подчеркнул, что президент США ни о чем не просил своего китайского коллегу.