Европу ждет дефицит топлива

Европа может столкнуться с дефицитом авиационного керосина, нафты и мазута в случае длительной блокады Ормузского пролива. Об этом говорится в исследовании нидерландского банка Rabobank, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что если перебои с судоходством продолжатся до конца года, резервы этих видов топлива в ЕС значительно истощатся, а цены на нефтепродукты продолжат расти. Наиболее серьезные последствия при таком сценарии ожидаются для авиации, логистики, туризма и сельского хозяйства.

По оценке аналитиков, после начала перебоев судоходства в Ормузском проливе мировые поставки нефти уже сократились на 10,3 млн баррелей в сутки, а нефтепродуктов - на 4,5 млн баррелей. Это эквивалентно примерно 14% мирового спроса на нефть. Банк также отметил, что в некоторых странах Азии уже наблюдаются перебои с поставками топлива и отмены авиарейсов из-за нехватки керосина.

В апреле глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов. Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продолжит морскую блокаду исламской республики до заключения сторонами окончательной сделки. После этого ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) сообщили, что Иран перекрыл пролив до полного снятия морской блокады США. В КСИР призвали судовладельцев соблюдать исключительно рекомендации иранской стороны и охарактеризовали заявления американского президента о ситуации в Ормузском проливе как "не заслуживающие доверия".