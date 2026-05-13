В Азербайджане разъяснили ситуацию с соцвыплатами перед праздником

Внесена ясность в вопрос о том, будут ли в связи с праздником Гурбан байрамы пенсии, пособия и другие социальные выплаты выданы досрочно.

Как сообщает Day.Az, в Министерстве труда и социальной защиты населения заявили, что 27-28 мая являются днями празднования Гурбан байрамы, при этом выплаты пенсий, пособий и других социальных выплат по графику обычно завершаются уже к 27 числу каждого месяца.

Таким образом, необходимости во внесении дополнительных изменений в график социальных выплат или применении механизма досрочных выплат не возникает.