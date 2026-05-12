Барро в своем выступлении полностью исказил события в регионе

Вместо того, чтобы поддержать парафирование проекта мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, открытие транспортных коммуникаций между двумя государствами и последовательную реализацию работ по делимитации и демаркации границ, силы, занимающие антиазербайджанскую позицию, пытаются лишь сеять семена ненависти и вновь обострить ситуацию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал депутат, член комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству Низами Сафаров, выступая на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Он напомнил, что 6 мая министр Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, отвечая в Сенате на вопрос сенатора Этьена Бланка о религиозном и культурном наследии армян, представил события в регионе в полностью искаженной форме: "На политическом, правовом и дипломатическом уровне азербайджанская сторона неоднократно доводила до международной общественности, что на территории страны не существует так называемого "Нагорного Карабаха", и недопустимо говорить о Карабахском экономическом районе, являющемся суверенной территорией Азербайджана, с использованием этого термина. В своем выступлении Барро сослался на якобы "утрату около сорока объектов армянского культурного наследия начиная с 2021 года". Спрашивается: почему западные круги, закрывавшие глаза на систематическое и массовое уничтожение, разрушение и хищение азербайджанского культурного наследия, совершавшиеся армянами в Карабахе в течение тридцати лет оккупации и квалифицируемые как военные преступления, не выражали по этому поводу свою обеспокоенность?"

Н. Сафаров отметил, что в грубое нарушение Гаагской конвенции 1954 года "О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта" и двух Дополнительных протоколов к ней, в Карабахе было уничтожено более 400 памятников, подвергнуто осквернению и стерто с лица земли большинство мечетей, разрушены двадцать два музея, обладавших ста тысячами исторических артефактов. "Как и в других вопросах, в отношении культурного наследия вновь демонстрируются двойные стандарты и селективный подход", - сказал он.

Депутат напомнил, что все исторические и религиозные памятники, расположенные на территории Азербайджана, относятся к национально-культурному наследию страны. Независимо от их происхождения, светской или религиозной принадлежности они надежно охраняются, и никакая внешняя сила не может вмешиваться в вопросы, относящиеся к суверенным полномочиям азербайджанского государства.