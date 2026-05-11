Азербайджан и Италия могут значительно нарастить товарооборот в различных секторах экономики

Азербайджан и Италия имеют потенциал для увеличения товарооборота в различных областях экономики, в том числе в сферах машиностроения, промышленных компонентов, технологий и сельскохозяйственной продукции.

Об этом в беседе с Day.Az сказал глава итальянского Института международных отношений (Istituto Affari Internazionali) Мишель Валенсис.

"Диалог между Италией и Азербайджаном на протяжении долгого времени остается прочным и плодотворным. Недавний визит премьер-министра Джорджи Мелони в Баку имел важное значение не только с точки зрения укрепления двусторонних отношений - особенно в сфере энергетического сотрудничества, - но и в контексте поддержки Италией процесса стабилизации в регионе Южного Кавказа. Не случайно премьер-министр решила посетить Азербайджан сразу после завершения визита в Ереван для участия во встрече Европейского политического сообщества", - сказал он.

По его словам, рост ВВП Азербайджана в последние годы открывает многообещающие перспективы для увеличения товарооборота.

"В частности, товарооборот может быть увеличен в сферах машиностроения, промышленных компонентов, технологий и сельскохозяйственной продукции. Кроме того, благодаря своим энергетическим ресурсам Азербайджан становится все более важным партнером для Италии, которая рассматривает Баку как надежного партнера для дальнейшей диверсификации поставок энергоресурсов. Роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы, безусловно, является ключевой, и ее необходимо учитывать и развивать в общих интересах в рамках более тесного сотрудничества, в том числе на европейском уровне. Для этого существуют все необходимые условия", - сказал он.

Валенсис отметил, что Италия имеет широкий потенциал в сфере инфраструктуры.

"Наряду с традиционными сильными сторонами Италии (пищевая промышленность, индустрия роскоши и др.) следует также учитывать значительный потенциал в сфере инфраструктуры - области, в которой Италия обладает признанным во всем мире опытом. Я, например, имею в виду Транскаспийский маршрут. Кроме того, агротехнологии, инженерия и дизайн также являются весьма динамичными и перспективными направлениями", - сказал он.

Говоря о нормализации между Азербайджаном и Арменией Валенсис подчеркнул, что Италия и ЕС активно поддерживают этот процесс.

"Мы считаем, что этот процесс способен не только обеспечить стабильность и развитие, столь необходимые двум странам, но и открыть новую, плодотворную главу сотрудничества и интеграции в регионе. Италия и Европейский союз продолжат активно поддерживать укрепление этого важного соглашения", - добавил он.

Али Гасымов