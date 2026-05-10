В Дамаске взорвали автобус, есть пострадавшие

https://news.day.az/world/1833526.html
Согласно его сведениям, в квартале Эль-Вуруд был взорван микроавтобус. Водителя или пассажиров в момент взрыва в салоне транспортного средства не было. В результате инцидента пятеро находившихся неподалеку гражданских лиц получили травмы. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Другие подробности произошедшего пока не раскрываются.
