В Дамаске взорвали автобус, есть пострадавшие

Взрыв произошел в одном из районов сирийской столицы.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на главу оперативного отдела Министерства по чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по провинции Дамаск.

Согласно его сведениям, в квартале Эль-Вуруд был взорван микроавтобус. Водителя или пассажиров в момент взрыва в салоне транспортного средства не было. В результате инцидента пятеро находившихся неподалеку гражданских лиц получили травмы. Пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Другие подробности произошедшего пока не раскрываются.