Curiosity попал в сложную ситуацию на Марсе

Марсоход Curiosity наконец освободился от камня, застрявшего во время бурения образца.

Как передает Day.Az, 13-килограммовый обломок породы застрял на защитной втулке Curiosity на прошлой неделе - подобного раньше не случалось. Вибрация и простые встряски не помогали.

Инженеры решили проблему, заставив ровер двигать своей рукой (манипулятором) и вибрировать буром, пока камень не отвалился.