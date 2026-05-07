Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал накормить галллюциногенными грибами находящегося под домашним арестом российско-армянского миллиардера, лидера оппозиционной партии "Сильная Армения" Самвела Карапетяна.

Как передает Day.Az, перед этим Карапетян заявил, что, по его информации, армянский лидер купил и завез в Армению около тонны галлюциногенных грибов, которые понравились ему во время визита в Китай.

"Я сам накормлю калужского олигарха этой тонной галлюциногенных грибов", - сказал премьер. Он также заявил о намерении подать в суд на Самвела.