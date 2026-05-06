Сахиба Гафарова провела обсуждения с генпрокурором Монголии

6 мая председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с генеральным прокурором Монголии Жаргалсайханом Банзрагчем.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространил отдел по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Согласно информации, председатель Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что данный визит внесет вклад в развитие связей между органами прокуратуры Азербайджана и Монголии. Она подчеркнула, что за годы, прошедшие с установления дипломатических отношений между двумя странами в 1992 году, эти связи развивались на основе дружбы, взаимной поддержки и уважения.

Говоря об исключительной роли взаимных визитов на высшем и высоком уровнях в укреплении двусторонних связей, Сахиба Гафарова отметила значимость встречи Президента Ильхама Алиева с Президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, который посетил нашу страну для участия в COP29, прошедшей в Баку в ноябре 2024 года. Она подчеркнула, что глава государства расценил тот первый визит Президента Монголии в Азербайджан как историческое событие. Председатель Милли Меджлиса отметила, что наши страны эффективно сотрудничают в рамках международных организаций. Спикер проинформировала гостя о взаимном сотрудничестве Милли Меджлиса и Генеральной прокуратуры Азербайджанской Республики, истории парламентаризма в Азербайджане, структуре современного парламента, его международной деятельности и законотворческом процессе. Она сообщила, что действующий Милли Меджлис VII созыва был сформирован по результатам выборов, прошедших в 2024 году. Эти выборы имеют особое значение как первые парламентские выборы, проведенные на всей суверенной территории Азербайджана.

В ходе беседы председатель Милли Меджлиса также поделилась мнением о сотрудничестве с парламентом Монголии и деятельности рабочей группы по межпарламентским связям с этой страной.

Поблагодарив за предоставленную информацию, генеральный прокурор Монголии Жаргалсайхан Банзрагч поделился впечатлениями о визите в нашу страну. Коснувшись развития связей между органами прокуратуры двух стран, гость рассказал о перспективах сотрудничества с Генеральной прокуратурой Азербайджана. Он отметил, что подписанный сегодня Меморандум о взаимопонимании между генеральными прокуратурами двух стран внесет вклад в защиту прав граждан обоих государств и предотвращение преступности. Гость также проинформировал о сотрудничестве между Генеральной прокуратурой и парламентом Монголии, деятельности прокуратуры своей страны и перспективах развития органов прокуратуры.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.