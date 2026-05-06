Все дороги ведут в Азербайджан: фантазии и реалии формата Армения-ЕС

Автор: Лейла Таривердиева

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лейен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовали на подписании Соглашения о партнерстве между ЕС и Арменией в области транспортной инфраструктуры. Документ был подписан в ходе саммита европейского политического партнерства, проходившего в Ереване.

Сразу скажем: мы вовсе не против партнерства Армении с ЕС в транспортной сфере, но мы за то, чтобы ЕС тратил деньги на реалистичные задачи, которые не останутся на бумаге, а на практике принесут пользу и армянской стороне, и региону. Можно сколько угодно рассуждать об интеграции транспортных сетей Армении в европейскую логистическую систему, но в реальности от этих разговоров ничего не изменится.

Как транспортные сети Армении могут интегрироваться в европейскую логистическую систему. Да, звучит красиво, а что в этой фразе кроме услаждения слуха? В сухом остатке - ничего. Для того, чтобы Армения подключилась к европейским транспортным сетям, необходимо создать инфраструктуру, которой у этой страны никогда не было. Это тысячи километров железных и автомобильных дорог, миллиарды евро. Евросоюз как-то не выглядит стороной, горящей желанием всем этим Еревану помочь.

Для тех, кто возразит, что нахчыванскую дорогу же ЕС взялся финансировать, поясним: там речь идет только о частичном финансировании, все же остальное Азербайджан делает сам. В случае Армении мы имеем очень печальную картину. И очень противоречивую. Масштабы сегодняшних грузоперевозок никак не смогут обойтись без железной дороги. А подходящей для этих целей "железки" в Армении нет. Даже если очень захотеть, те линии, которые имеются, не сумеют обеспечить международный транзит грузов. Они вообще непригодны для тяжелых составов, сколько их не модернизируй. Например, на одном их участков в направлении Гааахкого района линия идет через опасную оползневую зону. Несколько лет назад там сошел оползень и дорогу после этого не стали восстанавливать как не подлежащую восстановлению. Сейчас Ереван поднимает вопрос о ремонте этого участка перед российскими концессионерами в расчете задействовать это направление раньше, чем будет реализован TRIPP. Но ЮКЖД не торопится.

Может быть, ЕС хочет взять на себя эту бессмысленную задачу? И как Кошта с Фон дер Ляйен предлагают все это объединять с европейской сетью?

Наберемся наглости и попробуем дать совет.

Совет не новый, ему уже скоро шесть лет. Речь о Зангезурском коридоре, который в той же Европе все эти годы шельмовали, называли угрозой армянскому суверенитету, всячески дискредитировали эту важную для Армении идею. Вместо Зангезурского коридора чиновники ЕС ухватились за нереализуемый "Перекресток мира", постоянно проталкивая его во все совместные с Ереваном заявления.

Как тут не вспомнить тонкую поддевку Президента Ильхама Алиева в ответ на вопрос армянского журналиста в рамках последней Мюнхенской конференции. "Что касается вашего так называемого "Перекрестка мира", вы знаете, когда президент Трамп вернулся к власти, он запустил TRIPP. Вот когда президент Байден вернется, он и перезапустит ваш "Перекресток мира"", - сказал Ильхам Алиев.

Очень тонко и саркастично, лучше ответить на вопрос провокатора было просто невозможно.

Не знаем, упоминается ли "Перекресток мира" в соглашении, подписанном накануне в Ереване. Для Армении будет лучше, если его там нет. Если все прожекты построены на этой идеалистической идее Никола Пашиняна, то ничего не получится. Единственная возможность продуктивно встроить Армению в международный транзит - это Зангезурский коридор, называющийся теперь TRIPP. Это единственный маршрут, который может обеспечить масштабную и эффективную логистику. И главное, ЕС тут особенно и делать ничего не придется. Всего лишь поддержать финансово восстановление нахчыванской "железки". Все остальные проекты можно оставить на потом и порезвиться с их реализацией, когда страна уже станет реально транзитной страной.

Прочие направления, как мы уже сказали, для масштабов сегодняшней логистики не годятся. Даже если будут деньги, потому что против природы не пойдешь. Горный рельеф не позволит. Зачем тратить миллиарды на пробивание тоннелей сквозь горы и наведение мостов через пропасти, когда уже есть надежный вариант решить вопрос?

Еще раз повторим: Азербайджан совсем не против развития армянского транзита и сотрудничества в этих целях Еревана с ЕС. Мы просто удивляемся тому, с каким удовольствием тратится драгоценное время, нужное региону, перед которым мирная повестка открыла большие возможности. Поддержи ЕС в свое время азербайджанский проект вместо того, чтобы топтать его в каждой резолюции, Армения сейчас уже могла бы пользоваться плодами своей географии. В новой геополитической ситуации Южный Кавказ стал "дорогой жизни" для Востока и Запада, а также для Севера и Юга. Но шесть лет ушли на демагогию.

В Ереване также были достигнуты определенные договоренности в сфере энергетики.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на открытии саммита Армения-ЕС в Ереване заявила, что Европейский союз готов направить инвестиции в развитие энергетики Армении и расширение энергетических связей через Черное море, а также поддержать инфраструктурные проекты страны. В рамках европейской инициативы Global Gateway уже предусмотрено 2,5 миллиарда евро инвестиций в эту страну.

На встречах, проведенных Николом Пашиняном в Испании три года назад, ему была обещана поддержка Еврокомиссии для участии Армении в региональных проектах, таких, как Черноморский подводный электрический кабель.

Напомним, что 17 декабря 2022 года Азербайджан, Грузия, Румыния и Венгрия подписали в Бухаресте соглашение о стратегическом партнерстве, которое предусматривает строительство энергомоста из Кавказского региона в Европу. В дальнейшем интерес к транзиту своей энергии в Европу проявила Центральная Азия, в связи с чем началось строительство Транскаспийского энергокабеля.

Проект Black Sea Energy является составной частью соглашений в сфере энергетики между ЕС в лице Еврокомиссии и Азербайджанской Республикой, а также флагманским проектом для Грузии как часть проекта ЕС Global Gateway. Проект получил полную поддержку Евросоюза и крупных финансовых институтов. Помнится, после подписания соглашения в Бухаресте, армянские эксперты с горечью констатировали, что Армения полностью выбыла из региональной конкуренции в сфере электроэнергетики.

В каком качестве и с какими силами Армения может участвовать в данном проекте? Она может присоединиться в качестве экспортера посредством грузинской электросети. Но вот в чем проблема - уже который год никак не начнется строительство ЛЭП Армения-Грузия. Армянские эксперты опасаются, что такими темпами она вообще никогда не будет построена. Имеющаяся в наличии старая энергетическая инфраструктура страны не годится для энергопоставок ожидающихся объемов. А ведь было время, когда Армения планировала превратиться в региональный электроэнергетический хаб. В 2016 году была подписана "дорожная карта" по созданию энергокоридора Север-Юг между Арменией, Грузией, Россией и Ираном. За прошедшее время дело не сдвинулось ни на сантиметр, зато заработал энергомост Иран-Азербайджан-Россия. А Армения до сих пор не может достроить ЛЭП в сторону Ирана.

Верховный комиссар Евросоюза по вопросам расширения Марта Кос ранее заявила, что ЕС инвестирует 500 миллионов евро в сферу укрепления энергетической безопасности и диверсификацию энергоснабжения Армении. Эти средства пойдут на соединения армянской энергосистемы с грузинской. Работы в рамках "Кавказской сети электропередач" идут, как утверждает Кос, и над энергосистемой Армения-Турция, чтобы вы все меньше зависели от российской энергии.

Между прочим, соглашение о присоединении Армении к "Кавказской сети электропередач" было подписано еще в 2015 году, сегодняшнее руководство ЕС обещает сегодняшнему руководству Армении то же самое. Что было сделано за 11 лет, не сообщается.

С электроэнергией решить проблемы гораздо проще, чем с другими носителями. Из европейских кабинетов ранее звучали призывы отказаться от российского газа и обещания обеспечить армянскую энергобезопасность. Как? Никто этого не знает. Обеспечить энергетическую безопасность Армении ЕС обещает армянам еще со времен карабахского клана.

Для вовлечения Армении в свою орбиту, пару лет назад Брюссель обещал Армении обеспечивать ее энергобезопасность посредством поставок. И большинство тогда сделали круглые глаза и подумали "а каким образом?" Действительно, а каким образом?

Во-первых, Европа сама является импортером ископаемого топлива и оно необходимо ей самой. Последние геополитические развития еще более обострили проблему. Всем стало ясно, что курс на глобальную декарбонизацию и массовый переход на ВИЭ придет отложить до лучших времен. Даже в условиях взлета цен на нефть и газ, отказаться от этих ресурсов невозможно.

Во-вторых даже если предположить безграничный альтруизм, который заставит ЕС поделиться последним ради отрыва Армении от России и осуществлять реэкспорт топлива в эту страну, нетрудно представить, во сколько будет обходиться эта "благотворительность" армянским домохозяйствам.

И, наконец, самое главное. Не существует инфраструктуры, которая позволила бы транспортировать нефть и газ в Армению из европейских стран. Ее физически никогда не существовало. Нет, если ЕС готов построить трубопровод, другое дело...

Несерьезно рассматривать какие-то другие варианты, когда Армения соседствует со страной, добывающей нефть и газ. В Армению уже идут азербайджанские нефтепродукты. Почему бы ЕС не предложить Еревану профинансировать трубопровод до границ с Азербайджаном? Точнее, восстановить газопроводы, существовавшие в советское время для поставок азербайджанского топлива в Армению. А заодно профинансировать и восстановление азербайджанских линий в сторону Армении, бездействующих с начала 90-х? Это позволило бы армянской стороне куда быстрее решить вопрос диверсификации и энергобезопасности, чем подписание даже десятка соглашений с ЕС.

Как видим, как бы не были закручены проблемы Армении и пути их решения, в конечном итоге они все равно ведут к Азербайджану. ЕС для Армении это достаточно расплывчатый политический курс, а ближайший сосед - это реальность. И потому надо четко осознать, что и транзитные возможности, и энергетическая безопасность, и интеграция в международные проекты для Армении без Азербайджана нереальны. Азербайджан - не подручный инструмент, не дополнение к проекту, не попутчик, не пассивный наблюдатель. Он основной игрок.