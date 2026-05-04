Грецию накрыл снегопад - ВИДЕО

Греция столкнулась с резким ухудшением погодных условий - в ряде регионов страну накрыли снег, дождь и град. Как сообщает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, сильнее всего пострадал город Кардица, где температура за короткое время снизилась с +13 до +7 градусов. Непогода сопровождалась проливным дождем, снегопадом и градом.