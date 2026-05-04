КСИР объявил о создании новой зоны контроля в Ормузском проливе

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) объявил о создании новой зоны строгого контроля в Ормузском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на информацию КСИР, зоной строгого морского контроля считается территория от района Кух-Мубарак в Иране до южной части Фуджейры в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в южном направлении, и от оконечности острова Кешм в Иране до Умм-эль-Кайвайна (Umm Al Quwain) в ОАЭ в западном направлении.

КСИР заявляет, что безопасность Ормузского пролива находится под контролем Ирана и любой проход должен осуществляться в координации с Вооруженными силами Ирана.

"Предупреждаем, что при попытке любых иностранных вооруженных сил, в особенности США, приблизиться к Ормузскому проливу или войти в него, они будут обстреляны со стороны Ирана", - говорится в сообщении.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.