Европейцам предложат созданные для китайцев модели Audi

Новая автокомпания была создана немецкой маркой Audi и китайской корпорацией SAIC Motor специально для рынка КНР. Первым автомобилем стала модель E5 Sportback, а недавно премьеру справил кроссовер E7X, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Продажи E5 Sportback начались в августе 2025 года. Изначальный ценник казался привлекательным: от 235,9 тыс. до 319,9 тыс. юаней. Однако покупатели не оценили стараний.

По итогам января 2026 года было реализовано всего 420 автомобилей, а общий тираж с момента запуска едва добрался до отметки в 7 тыс. машин. Это катастрофически мало для рынка КНР.

Как сообщает издание CarNewsChina, концерн Volkswagen планирует наладить европейскую сборку моделей электромобили новой марки AUDI (название пишется строго прописными буквами).

Такое решение поможет окупить вложенные в проект средства, а также загрузить новыми машинами заводы на территории Европы, которые сейчас страдают от нехватки заказов.

Помимо AUDI европейцам предложат и другие автомобили, изначально разработанные для рынка КНР. В их числе - большой гибридный кроссовер Volkswagen ID. Era 9X.