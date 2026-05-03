«Манчестер Юнайтед» вырвал победу у «Ливерпуля» в матче АПЛ

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в матче 35-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, встреча, которая состоялась на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере, завершилась с результатом 3:2. В составе маникуанцев голами отметились Матеус Кунья, который открыл счет на 6-й минуте игры, Беньямин Шешко и Кобби Майну, оформивший победный гол на 77-й минуте. За ливерпульский клуб в этом матче отличились Доминик Собослаи и Коди Гакпо.

Главным арбитром встречи был назначен Даррен Ингланд.

В турнирной таблице АПЛ "Манчестер Юнайтед" расположился на третьей строчке, набрав 63 очка. "Ливерпуль" идет на четвертой позиции, имея в активе 58 баллов. Лидирует в чемпионате Англии "Арсенал" (76 баллов), на втором месте "Манчестер Сити" - у горожан 70 очков и два матча в запасе.

В следующем туре национального первенства манчестерский клуб 9 мая в выездном матче сразится с "Сандерлендом". Стартовый свисток для футболистов прозвучит в 18:00 по бакинскому времени. Ливерпульская команда в то же день на своем стадионе примет лондонский "Челси", начало матча - 15:30.