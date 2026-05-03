Стрельба в Лондоне

Четыре человека пострадали в результате стрельбы на юге Лондона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на заявление Скотленд-Ярда.

В ночь с 1 на 2 мая в районе Брикстон неизвестный открыл огонь из машины в сторону места, где проходила барбекю-вечеринка с большим количеством людей. Один из пострадавших - 25-летний мужчина - находится в критическом состоянии. Жизни остальных пострадавших мужчин в возрасте 21 года, 47 лет и 70 лет ничто не угрожает.

На данный момент полиция не производила задержаний. В правоохранительных органах назвали произошедшее "актом беспорядочного насилия".